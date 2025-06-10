За добу ДТЕК повернув світло у 26 тисяч домівок, що знеструмлювалися через обстріли

Зазначається, що на Донеччині не стихають важкі бої. Попри постійну небезпеку за добу енергетикам вдалося відновити електрику в домівках 24,2 тисяч родин прифронтового регіону.

Тривають і ворожі удари по Дніпропетровщині. Страждає як південь регіону, наближений до зони бойових дій, так і інші райони області. 9 червня енергетики змогли повернули світло у 1,5 тисяч домівок місцевих жителів.

Нагадаємо, що в деякі міста та села енергетики повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Раніше повідомлялося, що за перший тиждень червня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова змогли повністю чи частково відновити електропостачання 53 населених пунктів та повернути світло в домівки майже 140 тисяч родин Донецької, Дніпропетровської, Одеської областей та Києва.