За добу ДТЕК повернув світло 210 тисячам родин після обстрілів

Зазначається, що у Донецькій області тривають активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.

"Протягом доби енергетики ДТЕК повернули електропостачання до 29 населених пунктів області. Знову зі світлом 180 тисяч родин регіону", - зазначили в компанії.

Зазнає постійних руйнувань від російських окупантів також Дніпропетровська область. За день ремонтні бригади повернули світло 32 тисячам родинам у 80 населених пунктах Дніпропетровщини.

Нагадаємо, протягом липня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад 650 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.