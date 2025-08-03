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За добу ДТЕК повернув світло 210 тисячам родин після обстрілів

Фото: за добу ДТЕК повернув світло 210 тисячам родин після обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За день енергетики ДТЕК повернули світло мешканцям 109 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей, що постраждали від обстрілів ворога. Знову з електропостачанням понад 210 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що у Донецькій області тривають активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.

"Протягом доби енергетики ДТЕК повернули електропостачання до 29 населених пунктів області. Знову зі світлом 180 тисяч родин регіону", - зазначили в компанії.

Зазнає постійних руйнувань від російських окупантів також Дніпропетровська область. За день ремонтні бригади повернули світло 32 тисячам родинам у 80 населених пунктах Дніпропетровщини.

Нагадаємо, протягом липня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад 650 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

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