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За добу армія РФ втратила 1000 солдатів і понад дві сотні дронів, - Генштаб

Фото: українські військові знову завдали противнику втрат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За минулу добу, з 27 на 28 червня, російська армія втратила в боях проти України ще 1000 солдатів. Також ЗСУ знищили багато артсистем, безпілотників та автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 червня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 017 720 (+1000) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 10 970 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 908 (+12) од.;
  • артилерійських систем - 29 665 (+35) од.;
  • РСЗВ - 1425 од.;
  • засоби ППО - 1189 (+1) од.;
  • літаків - 420 (+4) од.;
  • гелікоптерів - 337 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42 477 (+237) од.;
  • крилатих ракет - 3394 (+6) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 53 415 (+131) од.;
  • спеціальної техніки - 3921 од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір, 27 червня, на фронті було зафіксовано 117 бойових зіткнень. Зазначимо, що майже половина з них відбулися виключно на Покровському напрямку.

"Тут протягом дня агресор здійснив 53 штурмові та наступальні дії. Висока активність російських окупантів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Вдале, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Володимирівки, Мирнограда, Сергіївки, Новопідгороднього, Полтавки, Олексіївки, Мирного, Новопавлівки", - ішлося в публікації Генштабу.

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