За добу 160 бойових зіткнень. Генштаб розповів про оновлену ситуацію на фронті

За уточненою інформацією, противник завдав п'ять ударів 15 ракетами та 95 авіаударів, скинувши 127 керованих авіабомб. Крім того, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 143 - з реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 14 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Глушківки.

На Лиманському напрямку також відбулося 14 боєзіткнень. На Сіверському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень.

Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Виїмки та Спірного. На Краматорському напрямку росіяни атакували 19 разів біля Ступочок, Часового Яру, Калинівки, Григорівки, Предтечиного.

На Торецькому напрямку точилося 14 боїв. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 58 ворожих штурмових дій. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Калинового.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 18 атак противника. На Времівському напрямку російські загарбники вісім разів наступали у бік Водяного, Вугледару та Катеринівки. Успіху не мали.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення неподалік Новоандріївки та Щербаків. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.