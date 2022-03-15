Добровольцы ТрО будут признаваться ветеранами войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссілкой на соответствующие изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Среди изменений:

добровольцы теробороны смогут признаваться участниками боевых действий;

добровольцы теробороны смогут признаваться лицами с инвалидностью в результате войны;

вводится соцзащита новой категории лиц - семьи погибших (умерших) защитников и хзащитниц Украины.

"Сейчас добровольцы территориальной обороны ВСУ защищают нашу страну от оккупанта на уровне с мобилизованными военнослужащими, жертвуя собственной жизнью и здоровьем. Система теробороны уже продемонстрировала свою эффективность. Мужчины и женщины не только выполняют задачи по обеспечению порядка в своих населенных пунктах, но и непосредственно ведут бои с оккупантами, ежедневно приближая нашу победу. Мы благодарны всем нашим защитникам, поэтому считаем нужным признать их участниками боевых действий и обеспечить их рядом гарантий, предусмотренными украинским законодательством", - рассказала руководительница партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Также Шуляк напомнила, что только за 10 суток с начала полномасштабного российского вторжения в территориальной обороны вступили более 100 тысяч украинцев.