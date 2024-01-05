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Добровільно працювали на РФ. Колишнім рятувальникам з Маріуполя оголошено підозру у держзраді

П'ятниця 05 січня 2024 03:19
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Добровільно працювали на РФ. Колишнім рятувальникам з Маріуполя оголошено підозру у держзраді Ілюстративне фото: колишнім рятувальникам з Маріуполя оголошено підозру у держзраді (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Два рятувальники з Донецької області добровільно погодились співпрацювати з Російською Федерацією у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, мова йде про уродженців міста Маріуполь та міста Новоазовськ.

Навесні 2022 року заступник начальника навчального пункту та сапер відділення перевірки якості розмінування частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення перейшли на бік окупантів.

Чоловіки обійняли посади "рятувальника-кінолога відділу піротехнічних і спеціальних кінологічних робіт" й "сапера відділення піротехнічних робіт" так званої аварійної частини спеціального призначення.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури двом громадянам заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Правоохоронці виявляють зрадників і колаборантів в Україні

Нещодавно правоохоронці оголосили про підозру "судді Кіровського міжрайонного суду Донецька". Їй загрожує 15 років в'язниці.

Також українські правоохоронці оголосили підозру голові Центральної виборчої комісії Росії Еллі Памфіловій за проведення незаконних "виборів" в Україні.

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