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Доброчесність у спорті: Федерація регбі України доєдналася до семінару Національної платформи

Середа 18 грудня 2024 10:53
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Доброчесність у спорті: Федерація регбі України доєдналася до семінару Національної платформи Фото: Федерація регбі України доєдналася до семінару Національної платформи (прес-служба компанії)
Автор: Юлія Бойко

Національна платформа доброчесності спорту продовжує ініціювати обговорення та семінари з приводу доброчесності у спорті, тож у Києві відбулась перша зустріч з Федерацією регбі України. Захід підтримав благодійний фонд Favbet Foundation, який мотивує молоде покоління займатися спортом та створює нові можливості для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної платформи.

На зустрічі обговорювали ефективну протидію викликам пов’язаним з порушеннями доброчесності у спорті. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний звернув увагу, що перед спортивною сферою стоїть завдання вдосконалювати законодавчі, інституційні та технічні механізми, які допомагатимуть ефективно протидіяти цим викликам, включно із започаткуванням системної співпраці з протидії маніпулюванням зі спортивними федераціями.

Разом з Федерацією регбі України учасники зустрічі обговорили питання не тільки боротьби з фактичним маніпулюванням, але й необхідність превентивних, профілактичних дій.

Євген Баженков, Президент Федерації регбі України, зауважив, що в українському регбі досі не було випадків договірних матчів чи інших маніпулювань змаганнями та висловив сподівання, що завдяки спільним діям Національної платформи та національної федерації така тенденція збережеться і надалі.

Доброчесність у спорті: Федерація регбі України доєдналася до семінару Національної платформи

Раніше подібні заходи також відбувалися за підтримки Favbet Foundation, а саме - зустрічі з Федерацією хокею України, Федерацією бадмінтону України, Федерацією волейболу України та інші.

"Спільна діяльність з Національною платформою доброчесності - це зміцнення довіри до спортивних змагань серед вболівальників, а також розвиток комунікації у спорті, що є дуже важливим серед спортсменів", - заявляють у Favbet Foundation.

Нагадаємо, що на сайті Національної платформи доброчесності спорту можна повідомити про випадки маніпулювання спортивними змаганнями, у тому числі анонімно.

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