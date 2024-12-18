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Добродетель в спорте: Федерация регби Украины присоединилась к семинару Национальной платформы

Среда 18 декабря 2024 10:53
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Добродетель в спорте: Федерация регби Украины присоединилась к семинару Национальной платформы Фото: Федерация регби Украины присоединилась к семинару Национальной платформы (пресс-служба компании)
Автор: Юлия Бойко

Национальная платформа добродетели спорта продолжает инициировать переговоры и семинары по поводу добродетели в спорте, поэтому в Киеве состоялась первая встреча с Федерацией регби Украины. Мероприятие поддержал благотворительный фонд Favbet Foundation, который мотивирует молодое поколение заниматься спортом и создает новые возможности для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной платформы.

На встрече обсуждали эффективное противодействие вызовам связанным с нарушениями добропорядочности в спорте. Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный обратил внимание, что перед спортивной сферой стоит задача совершенствовать законодательные, институциональные и технические механизмы, которые будут помогать эффективно противодействовать этим вызовам, включая начало системного сотрудничества по противодействию манипулированию со спортивными федерациями.

Вместе с Федерацией регби Украины участники встречи обсудили вопросы не только борьбы с фактическим манипулированием, но и необходимость превентивных, профилактических действий.

Евгений Баженков, Президент Федерации регби Украины, отметил, что в украинском регби до сих пор не было случаев договорных матчей или других манипуляций соревнованиями и выразил надежду, что благодаря совместным действиям Национальной платформы и национальной федерации такая тенденция сохранится и в дальнейшем.

Добродетель в спорте: Федерация регби Украины присоединилась к семинару Национальной платформы

Ранее подобные мероприятия также проходили при поддержке Favbet Foundation, а именно - встречи с Федерацией хоккея Украины, Федерацией бадминтона Украины, Федерацией волейбола Украины и другие.

"Совместная деятельность с Национальной платформой добропорядочности - это укрепление доверия к спортивным соревнованиям среди болельщиков, а также развитие коммуникации в спорте, что очень важно среди спортсменов", - заявляют в Favbet Foundation.

Напомним, что на сайте Национальной платформы добропорядочности спорта можно сообщить о случаях манипулирования спортивными соревнованиями, в том числе анонимно.

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