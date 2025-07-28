Доба на фронті: мінус 80 окупантів під Покровськом, були спроби прориву на Придніпровськ

Так, ситуація на лінії фронту залишається надзвичайно напруженою.

Лише за добу російські війська завдали 58 авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах, застосувавши 86 керованих авіабомб. Також ворог здійснив 1 431 удар дронами-камікадзе та понад 3 875 артилерійських обстрілів, намагаючись прорвати оборону по всій лінії зіткнення.

Крім того, за минулу добу на лінії фронту відбулося 118 бойових зіткнень. Попри все українські захисники мужньо тримають оборону, успішно відбиваючи численні атаки та завдаючи втрат противнику.

Ситуація на окремих ділянках фронту

Найспекотніше - на Покровському напрямку, де протягом доби ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій. Високу активність українські військові фіксують біля Покровська, Новоукраїнки, Мирнограду та Родинського. Російські сили намагаються прорвати оборону, використовуючи авіабомби та штурмові групи. За попередніми оцінками, ЗСУ знищили 80 окупантів, з них 57 - безповоротно, а також техніку і дрони ворога.

На Лиманському напрямку ворог штурмував позиції 14 разів - бої точаться біля Греківки, Середнього, Шандриголового.

Курський і Слобожанський напрямки також гарячі - загалом 9 атак, одна з них досі триває.

На Торецькому напрямку - 10 спроб прориву в районах Торецька, Щербинівки та Яблунівки.

На Краматорському, Сіверському, Куп’янському та Новопавлівському напрямках ЗСУ успішно відбили низку атак, зокрема біля Серебрянки, Сіверська, Богуславки та Зеленого Поля.

На окремих ділянках фронту ще тривають бої, зокрема на Лиманському, Сіверському та Покровському напрямках. Українські воїни мужньо тримають оборону, стримуючи численні атаки противника.