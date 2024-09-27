До Дня Захисників і Захисниць 59 тисяч киян отримають матеріальну допомогу від міста, - розпорядження Кличка

"Київ намагається підтримувати мешканців у цей непростий воєнний час, тому регулярно за розпорядженням мера Києва Віталія Кличка проводимо виплати до державних свят і знакових подій. До Дня Захисників і Захисниць України матеріальну допомогу в розмірі від 1 200 до 2 500 гривень отримають майже 59 тисяч мешканців столиці", – зазначила Марина Хонда.

За її словами, загальна сума виплат складе майже 78,5 млн грн. Кошти автоматично перерахують тим, хто перебуває на обліку в органах соціального захисту населення столиці або Головному управлінні Пенсійного фонду України в Києві та фактично проживає у столиці.

Так, фінансову допомогу отримають кияни, які є особами з інвалідністю І, II і III групи внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності, кияни – члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися в період із 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність і патріотизм, виявлені під час Революції Гідності.

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Кличка столиця додатково до державних виплат буде виплачувати киянам, які отримали поранення, захищаючи Україну, одноразову допомогу в сумі 45 000 грн. Відповідне рішення Київрада ухвалила 19 вересня.