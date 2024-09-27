До Дня Захисників і Захисниць 59 тисяч киян отримають матеріальну допомогу від міста, - розпорядження Кличка

З нагоди Дня Захисників і Захисниць України за розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка 59 тисяч киян отримають матеріальну допомогу на загальну суму 78,5 млн гривень.

Про це заявила заступниця мера Києва Марина Хонда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Київ намагається підтримувати мешканців у цей непростий воєнний час, тому регулярно за розпорядженням мера Києва Віталія Кличка проводимо виплати до державних свят і знакових подій. До Дня Захисників і Захисниць України матеріальну допомогу в розмірі від 1 200 до 2 500 гривень отримають майже 59 тисяч мешканців столиці", – зазначила Марина Хонда.

За її словами, загальна сума виплат складе майже 78,5 млн грн. Кошти автоматично перерахують тим, хто перебуває на обліку в органах соціального захисту населення столиці або Головному управлінні Пенсійного фонду України в Києві та фактично проживає у столиці.

Так, фінансову допомогу отримають кияни, які є особами з інвалідністю І, II і III групи внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності, кияни – члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися в період із 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність і патріотизм, виявлені під час Революції Гідності.

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Кличка столиця додатково до державних виплат буде виплачувати киянам, які отримали поранення, захищаючи Україну, одноразову допомогу в сумі 45 000 грн. Відповідне рішення Київрада ухвалила 19 вересня.