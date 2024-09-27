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Ко Дню Защитников и Защитниц 59 тысяч киевлян получат материальную помощь от города, - распоряжение Кличко

Пятница 27 сентября 2024 17:26
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Ко Дню Защитников и Защитниц 59 тысяч киевлян получат материальную помощь от города, - распоряжение Кличко Фото: ко Дню Защитников и Защитниц 59 тысяч киевлян получат материальную помощь от города (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

По случаю Дня Защитников и Защитниц Украины по распоряжению Киевского городского головы Виталия Кличко 59 тысяч киевлян получат материальную помощь на общую сумму 78,5 млн. гривен.

Об этом заявила заммэра Киева Марина Хонда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Киев пытается поддерживать жителей в это непростое военное время, поэтому регулярно по распоряжению мэра Киева Виталия Кличко проводим выплаты к государственным праздникам и знаковым событиям. Ко Дню Защитников и Защитниц Украины материальную помощь в размере от 1 200 до 2 500 гривен получат почти 59 тысяч жителей столицы", – отметила Марина Хонда.

По ее словам, общая сумма выплат составит около 78,5 млн грн. Денежные средства автоматически перечислят тем, кто состоит на учете в органах социальной защиты населения столицы или Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киеве и фактически проживает в столице.

Так, финансовую помощь получат киевляне, являющиеся лицами с инвалидностью I, II и III группы в результате войны, пострадавшие участники Революции Достоинства, киевляне – члены семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество и патриотизм, обнаружены во время Революции Достоинства.

Ранее сообщалось , что по инициативе Кличко столица дополнительно к государственным выплатам будет выплачивать киевлянам, получившим ранения, защищая Украину, единовременную помощь в сумме 45 000 грн. Соответствующее решение Киевсовет принял 19 сентября.

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Киев Виталий Кличко
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