До Дня Києва 42 тисячам киян, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, виплатять допомогу, - Кличко

"Сьогодні 38 роковини Чорнобильської трагедії. Катастрофи, яка зачепила тоді не тільки Україну, а й частину Європи. Катастрофи, наслідки якої й протягом років після неї забрали багато життів та підірвали здоровʼя багатьох людей. До Дня Києва 42 тисячі киян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС, отримають матеріальну допомогу від міста - на загальну суму 24 млн 674 тис. грн", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва перелічив категорії киян, які отримають виплати за програмою "Турбота. Назустріч киянам". Це, зокрема, діти з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою; діти-сироти, які втратили одного або обох батьків, особи з інвалідністю І групи; дружина (чоловік) померлого (померлої) з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Кличко також повідомив, що в столиці зареєстровані майже 69 тисяч постраждалих від Чорнобильської катастрофи, з них - 34 тисячі ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

"Сьогодні Україна й світ - перед загрозою нової подібної катастрофи. Через варварські дії російського агресора, який може спричинити атомний жах для Європи. І світ повинен зробити все, щоб російських окупантів не було на атомних обʼєктах України. Україна за це бʼється вже третій рік", - наголосив Кличко.