ua en ru
Пт, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До Дня Києва 42 тисячам киян, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, виплатять допомогу, - Кличко

П'ятниця 26 квітня 2024 18:34
UA EN RU
До Дня Києва 42 тисячам киян, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, виплатять допомогу, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Міська влада Києва виплатить матеріальну допомогу мешканцям міста, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні 38 роковини Чорнобильської трагедії. Катастрофи, яка зачепила тоді не тільки Україну, а й частину Європи. Катастрофи, наслідки якої й протягом років після неї забрали багато життів та підірвали здоровʼя багатьох людей. До Дня Києва 42 тисячі киян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС, отримають матеріальну допомогу від міста - на загальну суму 24 млн 674 тис. грн", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва перелічив категорії киян, які отримають виплати за програмою "Турбота. Назустріч киянам". Це, зокрема, діти з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою; діти-сироти, які втратили одного або обох батьків, особи з інвалідністю І групи; дружина (чоловік) померлого (померлої) з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Кличко також повідомив, що в столиці зареєстровані майже 69 тисяч постраждалих від Чорнобильської катастрофи, з них - 34 тисячі ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

"Сьогодні Україна й світ - перед загрозою нової подібної катастрофи. Через варварські дії російського агресора, який може спричинити атомний жах для Європи. І світ повинен зробити все, щоб російських окупантів не було на атомних обʼєктах України. Україна за це бʼється вже третій рік", - наголосив Кличко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко Київ ЧАЕС
NEWS
Кулеба: повернення військовозобов'язаних до України є питанням справедливості
Кулеба: повернення військовозобов'язаних до України є питанням справедливості
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме