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Ко Дню Киева 42 тысячам киевлян, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, выплатят помощь, - Кличко

Пятница 26 апреля 2024 18:34
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Ко Дню Киева 42 тысячам киевлян, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, выплатят помощь, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Городские власти Киева выплатят материальную помощь жителям города, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня 38 годовщина Чернобыльской трагедии. Катастрофы, которая затронула тогда не только Украину, но и часть Европы. Катастрофы, последствия которой и в течение лет после нее унесли много жизней и подорвали здоровье многих людей. Ко Дню Киева 42 тысячи киевлян, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС получат материальную помощь от города - на общую сумму 24 млн 674 тыс. грн", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева перечислил категории киевлян, которые получат выплаты по программе "Забота. Навстречу киевлянам". Это, в частности, дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой; дети-сироты, потерявшие одного или обоих родителей, лица с инвалидностью I группы; супруга (супруг) умершего (умершей) среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Кличко также сообщил, что в столице зарегистрировано почти 69 тысяч пострадавших от Чернобыльской катастрофы, из них - 34 тысячи ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

"Сегодня Украина и мир - перед угрозой новой подобной катастрофы. Из-за варварских действий российского агрессора, который может повлечь за собой атомный ужас для Европы. И мир должен сделать все, чтобы российских оккупантов не было на атомных объектах Украины. Украина за это сражается уже третий год", - подчеркнул Кличко.

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Виталий Кличко Киев ЧАЭС
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