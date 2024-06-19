Дніпровська міськрада затвердила безстрокове партнерство з Кельном

Відповідне рішення проголосували під час 52-ї чергової сесії міської ради.

За словами заступника міського голови, директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Володимира Міллера, сьогоднішнє рішення - знакова подія, яка означає повноцінне, безстрокове побратимство між двома великими містами.

"Наприкінці 2022-го між Дніпром та Кельном вже було укладено угоду про партнерство. Сьогодні ми проголосували рішення, яке підвищує рівень нашого партнерства з містом Кельн до стадії партнерство-побратимство. Кельн також проголосував відповідне рішення у своєму парламенті 16.05.2024. Це велика відповідальність для обох сторін. Кожна стадія партнерства відкриває нові можливості. Завдяки попередній за останні півтора-два роки ми отримали від Кельна багато гуманітарної допомоги, провели численні заходи культурної, спортивної, освітньої спрямованості. Наступна стадія партнерства відкриває для нас можливість більш масштабного фінансування проєктів із відновлення України у післявоєнний період, не полишаючи співпрацю у простіших напрямах", - підкреслив Міллер.

Представник мерії Дніпра додав, що вже наприкінці серпня у планах проведення Днів Дніпра у Кельні.

"Це буде великий масштабний захід. Серед іншого буде виставка відомого скульптора, який працював у Дніпрі та Німеччині, виступ нашого відомого на увесь світ оркестру «Пори року». На завершення - вуличний ярмарок з дніпровськими цікавинками у мистецтві, культурі, стравах тощо. Важливо, що перед таким масштабним заходом обидві сторони схвали рішення про повноцінне та безстрокове партнерство. До речі, у Кельні це рішення депутати підтримали майже одноголосно. Окрема подяка за підтримку очільниці міста Кельн пані Генрієтті Рекер та її заступнику Андреасу Вольтеру. Він справжній друг Дніпра. Сьогодні прапор Кельна в нашій уяві майорить з прапором Дніпра - двох великих міст, які є представниками великої європейської родини", - зазначив Міллер.