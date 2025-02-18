Дніпровська кіностудія попросила у Зеленського захисту від дій Нацполіції та суддів

"Змушені звернутися до Вас у зв’язку з безпрецедентним свавіллям правоохоронців та судової системи, що загрожує існуванню нашої компанії, інвестиціям та робочим місцям наших співробітників. За атакою на бізнес стоять конкретні правоохоронці та судді, які обслуговують їхні "інтереси" - це начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкурідзе та слідчі судді Святошинського районного суду Києва Людмила Косик, Анатолій Ясельський та Олександр Журибеда", - заявили у компанії.

У зверненні наголосили, що “Оріджінал Спіріт Юа" з 2021 року працює в Україні легально, займаючись виробництвом відеоконтенту для онлайн-ігор, що експортується на міжнародні ринки.

"Ми є ліцензійним бізнесом, сплатили понад 30 млн грн податків, інвестували в економіку понад 100 млн грн і забезпечуємо роботою понад 100 фахівців. Це переважно жінки, які одноосібно забезпечують свої родини. Проте вже вдруге за останні півтора року наша компанія стала жертвою незаконного кримінального переслідування, що більше нагадує спробу рейдерського тиску та рекету. Правоохоронці, з порушенням усіх процедур, влаштували багатоденний обшук, вилучили техніку та майно, безпідставно наклали арешт на обладнання, завдавши нам збитків на 84 млн грн", - зазначили у зверненні.

Компанія вже звернулася до суду з вимогою скасувати незаконні арешти та повернути майно.

"Однак ми розуміємо, що без системного вирішення цієї проблеми, без втручання лідерів держави, ми ризикуємо втратити не лише бізнес, а й віру в правосуддя та економічну безпеку України. Просимо Вас втрутитися в цю ситуацію, взяти її під особистий контроль та забезпечити: проведення об’єктивного розслідування дій правоохоронців та суддів, причетних до тиску на нашу компанію. Ми прагнемо працювати в Україні, інвестувати в її економіку та створювати робочі місця. Але для цього необхідні гарантії справедливості та захисту бізнесу", - заявили у компанії.

Нагадаємо, у січні компанія "Оріджінал Спіріт Юа" виступила із офіційною заявою щодо обшуків і звинувачень у незаконній діяльності, звинувативши силовиків у цілеспрямованому знищенні легального бізнесу.

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