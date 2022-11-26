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"Дніпроводоканал" посилять додатковими генераторами, - Корбан

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Субота 26 листопада 2022 17:01
"Дніпроводоканал" посилять додатковими генераторами, - Корбан Фото: Геннадий Корбан (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Внаслідок масштабного ракетного удару росіян Дніпро зіткнулося з блекаутом, масштабів якого не знав від початку російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана в ефірі ДніпроTV.

"Що стосується підготовки, то Дніпро виявилося готовим до цієї ситуації. Зараз багато котелень перейшли на роботу генераторів, які ми купили заздалегідь. На найближчій сесії міськради буде розглянуто питання про виділення суми для генераторів для підтримки котелень та водоканалу. Крім цього, додатково будуть поставлені ще потужні генератори на різні вузли КП “Дніпроводоканал”. Заходи посилюються та вживаються. Ніхто не зупиняється у цій роботі", - розповів Корбан.

Також він наголосив, що громадянам необхідно знизити користування електрикою до мінімуму. Не вмикати одночасно кілька потужних пристроїв. Намагатися заощаджувати світло, бо все це впливає на баланс енергосистеми.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Спочатку повідомлялося про шістьох поранених.

Як повідомили у поліції, "приліт" зафіксували в Амур-Нижньодніпровському районі. Внаслідок ворожої атаки у приватному житловому секторі спалахнула пожежа, 7 будинків зруйновано.

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Генадій Корбан Дніпро
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