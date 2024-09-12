UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпропетровській ОВА викрили дорожню корупцію: серед підозрюваних ексочільник області

Фото: у Дніпропетровській ОВА викрили дорожню корупцію (adm.dp.gov.ua )
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

НАБУ і САП викрили масштабну оборудку у дорожній сфері в Дніпропетровській ОВА. Про підозру повідомлено ексголові Дніпропетровської та його заступнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

За даними РБК-Україна, мова про ексголову Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка та його заступника Максима Беспальчука.

За даними НАБУ, під час повномасштабного вторгнення РФ державному бюджету було заподіяно понад 286 млн гривень збитків.

Про підозру повідомили:

  • ексголові Дніпропетровської ОДА;
  • ексзаступнику голови Дніпропетровської ОДА;
  • екскерівнику департаменту Дніпропетровської ОДА;
  • ексначальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;
  • керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Як розповіли у відомстві, у 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування автомобільних доріг. При цьому витрати на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу.

Однак підозрювані замінили у відповідних документах відомості щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування. Це було зроблено з метою отримання можливості першочергового фінансування

"Витрати на таке обслуговування штучно та безпідставно збільшили до 1,5 млрд гривень. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов’язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на понад 286 млн гривень", - сказано у повідомленні.

Підозрювані вивели частину цих коштів на рахунки інших компаній, пов’язаних із топпосадовцем та його заступником.

Раніше РБК-Україна розповідало, що правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у Держмитслужбі - топ-посадовці збирали "данину" з регіональних митниць. Під час передачі хабаря було затримано очільника Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУДніпропетровська ОДАКорупція