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В Дніпропетровській області знищили керовану авіаційну ракету РФ

Фото: В Дніпропетровській області знищили ракету (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 січня, в Дніпропетровській області знищили російську керовану авіаційну ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

"В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - наголосили військові.

В командуванні також нагадали про важливість дотримання правил безпеки під час сигналу повітряної тривоги.

Тривога в України

Нагадаємо, сьогодні тривогу було оголошено в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях.

"Спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження!" - попереджали у Повітряних силах ЗСУ.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України