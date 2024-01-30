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У Дніпропетровській області "Шахед" влучив в об'єкт інфраструктури: виникла пожежа

Дніпропетровська область, Вівторок 30 січня 2024 08:50
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У Дніпропетровській області "Шахед" влучив в об'єкт інфраструктури: виникла пожежа Фото: у Дніпропетровській області "Шахед" влучив в об'єкт інфраструктури (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вночі 30 січня атакували Дніпропетровську область двома дронами-камікадзе. Один "Шахед" силам ППО вдалося збити, однак інший влучив в об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, вночі росіяни спрямували ударні БПЛА на Криворізький район. Один "Шахед" збили оборонці з ПвК "Схід".

Ще один дрон поцілив по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Окрім того, Червоногригорівську громаду у Нікопольському районі ворог обстріляв з артилерії. Пошкоджений приватний будинок, три господарські споруди та цивільне авто. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Фото: наслідки атаки росіян по Дніпропетровській області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нічна атака по Україні 30 січня

Російські терористи у ніч на 30 січня запустили по Україні 35 дронів-камікадзе Shahed та дві керовані ракети С-300.

Силами та засобами ППО було знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Частину ударних БПЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України Атака дронів
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