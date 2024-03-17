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У Дніпропетровській області перекинулася маршрутка, є жертви і багато постраждалих

Неділя 17 березня 2024 15:46
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У Дніпропетровській області перекинулася маршрутка, є жертви і багато постраждалих Фото: в Дніпропетровській області сталася смертельна ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпропетровській області на трасі Дніпро-Павлоград сталася ДТП із маршруткою. Внаслідок аварії загинули троє людей, і постраждали понад десять пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Перший Міський. Кривий Ріг".

За даними видання, маршрутка під час руху вилетіла з дороги та перекинулась.

"3 людей - загинуло... Нині відомо про мінімум 14 постраждалих, серед яких є і діти", - йдеться в публікації.

Що стало причиною ДТП

Зазначається, що водій маршрутки, за попередніми даними, не зміг впоратись з керуванням на великій швидкості, рухаючись трасою Дніпро-Павлоград. Причиною стало те, що перед маршрутним автобусом почала розвертатися вантажівка.

У Дніпропетровській області перекинулася маршрутка, є жертви і багато постраждалих

Місце смертельної ДТП із маршруткою в Дніпропетровській області (фото: t.me/onekrua)

Виданні "Свої. Кривий Ріг" оприлюднило відео з місця аварії.

ДТП в Україні

Раніше повідомлялося, що цієї зими у Києві сталася потрійна ДТП за участю маршрутки. Є постраждалі.

Також ми писали, що поліція затримала іноземця, який влаштував у Києві п'яну ДТП.

Нагадаємо також, у серпні 2023 року у Полтаві на перехресті зіштовхнулися маршрутка та автомобіль. В результаті ДТП тоді постраждали пʼять осіб.

Також ми писали про 10 правил, щоб уникнути неприємностей на дорозі.

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ДТП Дніпропетровська область маршруки
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