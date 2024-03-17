У Дніпропетровській області перекинулася маршрутка, є жертви і багато постраждалих
У Дніпропетровській області на трасі Дніпро-Павлоград сталася ДТП із маршруткою. Внаслідок аварії загинули троє людей, і постраждали понад десять пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Перший Міський. Кривий Ріг".
За даними видання, маршрутка під час руху вилетіла з дороги та перекинулась.
"3 людей - загинуло... Нині відомо про мінімум 14 постраждалих, серед яких є і діти", - йдеться в публікації.
Що стало причиною ДТП
Зазначається, що водій маршрутки, за попередніми даними, не зміг впоратись з керуванням на великій швидкості, рухаючись трасою Дніпро-Павлоград. Причиною стало те, що перед маршрутним автобусом почала розвертатися вантажівка.
Місце смертельної ДТП із маршруткою в Дніпропетровській області (фото: t.me/onekrua)
Виданні "Свої. Кривий Ріг" оприлюднило відео з місця аварії.
ДТП в Україні
Раніше повідомлялося, що цієї зими у Києві сталася потрійна ДТП за участю маршрутки. Є постраждалі.
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