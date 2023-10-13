UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дніпро завершує підготовку до прийдешнього опалювального сезону, - Філатов

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Дніпро завершує підготовку до прийдешнього опалювального сезону. Його планують розпочати у перших числах листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Дніпровської міськради.

Загалом нині у Дніпрі замінюють уже останні з запланованих ділянок теплотрас та ізоляції. До цьогорічної зими відремонтували і 28 котлів. Також встановили 63 нові насоси - бо саме це обладнання виявилося найбільш чутливим до перебоїв з електрикою.

"Усе приведено до ладу, усе працює. Ми встановили потужні генератори. Про всяк випадок. Працюємо далі. Уся країна зацікавлена, щоб опалювальний сезон почався якомога пізніше. Та в будь-якому разі ми стежитимемо за погодними умовами", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов.

Після початку опалювального сезону першими теплоносій отримають медичні установи та школи, потім - житловий фонд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДнипроБорис Філатов