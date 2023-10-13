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Дніпро завершує підготовку до прийдешнього опалювального сезону, - Філатов

П'ятниця 13 жовтня 2023 09:17
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Дніпро завершує підготовку до прийдешнього опалювального сезону, - Філатов Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Дніпро завершує підготовку до прийдешнього опалювального сезону. Його планують розпочати у перших числах листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Дніпровської міськради.

Загалом нині у Дніпрі замінюють уже останні з запланованих ділянок теплотрас та ізоляції. До цьогорічної зими відремонтували і 28 котлів. Також встановили 63 нові насоси - бо саме це обладнання виявилося найбільш чутливим до перебоїв з електрикою.

"Усе приведено до ладу, усе працює. Ми встановили потужні генератори. Про всяк випадок. Працюємо далі. Уся країна зацікавлена, щоб опалювальний сезон почався якомога пізніше. Та в будь-якому разі ми стежитимемо за погодними умовами", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов.

Після початку опалювального сезону першими теплоносій отримають медичні установи та школи, потім - житловий фонд.

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Днипро Борис Філатов
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