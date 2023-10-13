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Днепр завершает подготовку к грядущему отопительному сезону, - Филатов

Пятница 13 октября 2023 09:17
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Днепр завершает подготовку к грядущему отопительному сезону, - Филатов Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Днепр завершает подготовку к грядущему отопительному сезону. Его планируют начать в первых числах ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Днепровского горсовета.

В целом в Днепре заменяют уже последние из запланированных участков теплотрасс и изоляции. К нынешней зиме отремонтировали и 28 котлов. Также установили 63 новых насоса - именно это оборудование оказалось наиболее чувствительным к перебоям с электричеством.

"Все приведено в порядок, все работает. Мы установили мощные генераторы. На всякий случай. Работаем дальше. Вся страна заинтересована, чтобы отопительный сезон начался как можно позже. Но в любом случае мы будем следить за погодными условиями", - отметил мэр Днепра Борис Филатов.

После начала отопительного сезона первыми теплоносителями получат медицинские учреждения и школы, затем - жилищный фонд.

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