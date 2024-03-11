Дніпро закуповує транспорт з Європи для потреб військових

"Борис Філатов та депутатський корпус підтримали ідею закупити для військових квадроцикли. Ми проаналізували ринок і обрали, де б саме їх придбати. Звісно це за кордоном. Ми провели тендер — і в результаті разом з доставкою, повністю з усією логістикою, один квадроцикл коштує понад 8 900 євро. Зараз укладено договір на 100 таких транспортних засобів", - розповів директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури ДМР Ігор Маковцев.

За його словами, квадроцикли приходять у розібраному стані. Їх треба не лише зібрати, а ще й повністю провести технічний огляд, аби вони були в належному та працездатному стані.

Він також додав, що міст вже отримало першу партію квадроциклів у 50 штук. З них половину вже зібрали. Ще партія нових квадроциклів з Європи у такій же кількості має надійти наступного тижня.