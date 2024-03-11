UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дніпро закуповує транспорт з Європи для потреб військових

Фото: Дніпро закуповує транспорт з Європи для потреб військових (прес-служба міськрвади)
Автор: Олександр Мороз

Дніпро закуповує 100 нових квадрациклів з Європи для потреб військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дніпровської міськради.

"Борис Філатов та депутатський корпус підтримали ідею закупити для військових квадроцикли. Ми проаналізували ринок і обрали, де б саме їх придбати. Звісно це за кордоном. Ми провели тендер — і в результаті разом з доставкою, повністю з усією логістикою, один квадроцикл коштує понад 8 900 євро. Зараз укладено договір на 100 таких транспортних засобів", - розповів директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури ДМР Ігор Маковцев.

За його словами, квадроцикли приходять у розібраному стані. Їх треба не лише зібрати, а ще й повністю провести технічний огляд, аби вони були в належному та працездатному стані.

Він також додав, що  міст  вже отримало першу партію квадроциклів у 50 штук. З них половину вже зібрали. Ще партія нових квадроциклів з Європи у такій же кількості має надійти наступного тижня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДнипроЗбройні сили України