Дніпро відправив Силам оборони пересувні майстерні з обладнанням для ремонту техніки

Дніпро вже витратив близько 3,5 млрд грн на придбання техніки, автівок та спорядження для ЗСУ. Крім закупівлі дронів, Дніпро також доправив армії 650 різних автівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дніпровської міськради.

"Ми продовжуємо цю роботу - купуємо все необхідне, про що просять нас наші бійці. Важливо все. Легковики, вантажівки, дрони, техніка, спорядження та інструменти. Будь-що, що дозволяє нашим оборонцям просуватися вперед та берегти свої життя, йдучи до перемоги", - зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Нині оборонці отримали чергову партію з вантажівок, що укомплектовані ремонтним обладнанням, інструментами та генераторами. Це дозволяє лагодити колісну, бронетанкову та артилерійську техніку фактично будь-де. Машини мають високу прохідність та достатню вантажопідйомність.

"Звісно, це потрібно - завжди потрібно. Ми всі повинні пам’ятати, що війна триває, і зараз ніхто не може розслаблятися. Кожен, хто зараз допомагає - разом з нами наближає перемогу нашої української держави над підступним ворогом", - наголосив один з військових.