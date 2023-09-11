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Днепр отправил Силам обороны передвижные мастерские с оборудованием для ремонта техники

Понедельник 11 сентября 2023 20:24
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Днепр отправил Силам обороны передвижные мастерские с оборудованием для ремонта техники Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Днепр уже потратил около 3,5 млрд грн на приобретение техники, автомобилей и снаряжения для ВСУ. Кроме закупки дронов, Днепр также доставил армии 650 разных автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепровского горсовета.

"Мы продолжаем эту работу - покупаем все необходимое, о чем просят нас наши бойцы. Важно все. Легковые автомобили, грузовики, дроны, техника, снаряжение и инструменты. Что угодно, что позволяет нашим защитникам продвигаться вперед и беречь свои жизни, идя к победе", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов.

В настоящее время защитники получили очередную партию из грузовиков, укомплектованных ремонтным оборудованием, инструментами и генераторами. Это позволяет чинить колесную, бронетанковую и артиллерийскую технику фактически где угодно. Машины обладают высокой проходимостью и достаточной грузоподъемностью.

Днепр отправил Силам обороны передвижные мастерские с оборудованием для ремонта техники

"Конечно, это нужно - всегда нужно. Мы все должны помнить, что война продолжается, и сейчас никто не может расслабляться. Каждый, кто сейчас помогает - вместе с нами приближает победу нашего украинского государства над коварным врагом", - подчеркнул один из военных.

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