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"Дніпро" з яскравим камбеком проти "Мавп" став другим фіналістом баскетбольної Суперліги

Фото: "Мавпи" завоювали серця, але не місце у фіналі (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

"Дніпро" з вольовою перемогою вдома над "Черкаськими Мавпами" завоював путівку до фіналу сезону Суперліги 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат України, Суперліга, плей-офф, 1/2 фіналу

"Дніпро" – "Черкаські Мавпи" – 78:73 (15:28, 9:13, 18:15, 36:17); серія – 2:1

 

Черкащани шокували дніпровську публіку надпотужним стартом (14:0). До середини чверті "Дніпро" трохи оклигав, але зміг скоротити відставання лише до семи пунктів. Однак, кінцівку чверті краще провели "Мавпи" та вийшли на 13-очковий гандикап.

Друга десятихвилинка була менш результативною. Дніпровці не спромоглися набрати навіть десяток пунктів. Гості ж знову виявилися кращими по обидва боки майданчика та пішли на велику перерву з несподіваними +17.

Лише в третій чверті "Дніпро" остаточно прийшов до тями. Господарі паркету не тільки вирівняли гру, а й почала переважати "Мавп". Як наслідок, підопічним Володимира Коваля вдалося відіграти хоч незначні, але три пункти відставання. Хтозна, як події розгорнулися би далі, якби матч не перервала повітряна тривога.

Вимушена пауза явно зіграла злий жарт із черкащанами. Андердог протистояння провалив старт фінальної 10-хвилинки (2:16) та дозволив дніпровцям уперше зрівняти рахунок. Стартували нервові гойдалки, в яких вирішальним став 3-очковий Закурдаєва на останній хвилині. Зрештою, "Дніпро" переміг із п'ятьма очками переваги.

Тепер на команду Коваля чекати фінал сезону. "Дніпро" протистоятиме дебютантам першості з "Рівного". У півфінальній серії рівняни здолали "Київ-Баскет" (2:0). "Черкаські Мавпи" позмагаються за бронзові медалі зі столичними "бджолами".

До слова, українець Михайлюк узяв участь в розгромі "Шарлотта" в стартовій п'ятірці "Бостона".

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