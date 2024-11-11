"Днепр" в безумной концовке удержал победу над "Мавпами" в Суперлиге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Украины, Суперлига, регулярное первенство

"Мавпы" – "Днепр" – 74:77 (13:16, 22:15, 19:26, 20:20)

Действующий чемпион активнее смотрелся в дебюте, но уйти в отрыв не сумел. "Мавпы" быстро нивелировали 6-очковое преимущество днепровцев. Впрочем, подопечные Владимира Коваля выиграли четверть, набрав на 3 пункта больше.

Во второй десятиминутке "Днепр" сначала держал черкащан на безопасном расстоянии. Однако хозяева постепенно прибавили и к середине четверти сумели выровнять положение (21:21). Команда Коваля попыталась заново создать гандикап, но "Мавпы" лучше провели концовку отрезка и ушли на большой перерыв с четырьмя очками преимущества.

Теперь пошла игра нервов. В течение третьей 10-минутки счет на табло 5 раз был равным. Однако в этот раз "Днепр" сумел склонить чашу весов в свою пользу перед финальной четвертью встречи (57:54). Подопечные Коваля в последнюю десятиминутку пытались обеспечить спокойные финальные минуты.

В какой-то момент днепровцы даже вышли на преимущество +7, но "Мавпы" подняли темп и едва не сравняли счет. Однако Холод сократил отставание до минимума. Далее Сипало в атаке "Днепра" не реализовал двухочковый, но хозяева упустили шанс на контратаку, когда Тимофеенко перехватил и вывел того же Сипало под щит – 74:77 в итоге.

Действующий чемпион продолжил победную серию в новом сезоне. "Днепр" остался лидером Суперлиги с рекордом 5 побед, 0 поражений. "Мавпы" в свою очередь пока идут на 4-й строчке с результатом 5 побед, 4 поражения.