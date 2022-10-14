Дніпро передав ЗСУ ще 22 автівки

Дніпро передав українським оборонцям чергову партію машин. Здебільшого це вантажівки підвищеної прохідності, що здатні перевозити більше ніж дві тонни вантажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міської ради.
Автівки відправилися на фронт у День захисників і захисниць України.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії місто передало українським захисникам близько 600 легковиків і вантажівок, а ще - десятки дронів, сотні радіостанцій та чимало іншого устаткування і амуніції.
Все, що купує місто, обирається відповідно до потреб і побажань наших військових.
"Це те, що хлопцям потрібно. Я хотів би сказати слова великої подяки, насамперед - Геннадію Корбану, за цю ідею придбання вантажівок на заході. Також я дякую всім бізнесменам, які донатили на наші благодійні фонди та придбали ці вантажівки коштом свого бізнесу. Це і корпорація "АТБ", і "БаДМ", інші бізнесмени. Та найбільші слова подяки я хочу сказати всім містянам, хто давав хоча б копійчину на ці подарунки", - сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.
Він також закликав містян надалі донатити благодійним фондам, підтримувати ЗСУ і працювати на благо рідного міста та перемоги України.
Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, Україна відзначає День захисників та захисниць. Це свято на честь воїнів, які саме зараз героїчно боронять нашу країну від російських окупантів на землі та в небі, глибоко в тилу ворога та на державних кордонах.