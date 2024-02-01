Дніпро передав військовим нову партію дронів: майже сотню "мавіків" та FPV-моделей

"Я вже казав, що нині ми концентруємося на низці речей. Це дрони, зокрема FPV, і також допомога силам ППО. Ми приділяємо цьому чималу увагу, шукаємо якомога більше. Усе, що ми можемо знайти на ринку і за кордоном, - веземо і роздаємо нашим хлопцям. Хочу ще раз подякувати мешканцям Дніпра - всім платникам податків - за те, що вони долучаються до допомоги ЗСУ", - наголосив мер Дніпра Борис Філатов, анонсувавши доправлення наступної партії оснащення для оборонців уже найближчим часом.