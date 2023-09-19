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Дніпро передав оборонцям чергову партію техніки на понад 5 млн гривень

Вівторок 19 вересня 2023 19:38
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Дніпро передав оборонцям чергову партію техніки на понад 5 млн гривень Фото: Дніпро передав оборонцям чергову велику партію техніки (прес-служба Дніпровської міськради)
Автор: Сергей Новиков

Дніпро передав оборонцям чергову велику партію техніки на понад 5 млн гривень. У нинішній партії понад три десятки комплектів рацій, шістдесят зарядних станцій різної потужності, півтора десятка ноутбуків та три панелі відображення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради.

Мер Дніпра Борис Філатов зауважив, що це обладнання стане у пригоді насамперед для облаштування контрольних спостережних пунктів.

"Щотижнева допомога нашим військовим продовжується. Сьогодні знову видали обладнання на суму десь 5 млн грн. Дякую кожному платнику податків, кожному мешканцю нашої територіальної громади за те, що ми всі разом допомагаємо нашим оборонцям, і далі продовжуватимемо", - зазначив Філатов, анонсувавши також чергове відправлення на передову понад десяток автівок та іншого спорядження для українських військових.

Дніпро передав оборонцям чергову партію техніки на понад 5 млн гривень

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Днипро Борис Філатов
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