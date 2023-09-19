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Днепр передал защитникам очередную партию техники более чем на 5 млн гривен

Вторник 19 сентября 2023 19:38
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Днепр передал защитникам очередную партию техники более чем на 5 млн гривен Фото: Днепр передал защитникам очередную крупную партию техники (пресс-служба Днепровского горсовета)
Автор: Сергей Новиков

Днепр передал защитникам очередную крупную партию техники более чем на 5 млн гривен. В нынешней партии более трех десятков комплектов раций, шестьдесят зарядных станций разной мощности, полтора десятка ноутбуков и три панели отображения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что это оборудование пригодится, прежде всего, для обустройства контрольных наблюдательных пунктов.

"Еженедельная помощь нашим военным продолжается. Сегодня снова выдали оборудование на сумму где-то 5 млн грн. Спасибо каждому налогоплательщику, каждому жителю нашей территориальной общины за то, что мы все вместе помогаем нашим защитникам, и дальше будем продолжать", - отметил Филатов, анонсировав также очередное отправление на передовую свыше десятка автомобилей и другого снаряжения для украинских военных.

Днепр передал защитникам очередную партию техники более чем на 5 млн гривен

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