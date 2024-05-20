ua en ru
Пн, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дніпро передало Силам оборони майже тисячу дронів та квадроцикли, - Філатов

Понеділок 20 травня 2024 12:21
UA EN RU
Дніпро передало Силам оборони майже тисячу дронів та квадроцикли, - Філатов Фото: Дніпро передало Силам оборони майже тисячу дронів та квадроцикли (dniprorada.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Цього тижня Дніпро доправив на Харківський напрямок та схід близько тисячі дронів та квадроцикли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради.

"Чергова і дуже потужна партія допомоги нашим військовим. Це майже тисяча дронів. Серед них майже 900 - FPV, і решта - "мавіки". І також 85 квадроциклів, які ми надаємо нашим Силам оборони під чергове замовлення від хлопців. Зараз, у час, коли ситуація на фронті дуже загострилась, усе це поїде на Харківський напрямок та на схід", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов.

Він також наголосив, що місто і надалі допомагатиме Збройним силам України.

Дніпро передало Силам оборони майже тисячу дронів та квадроцикли, - Філатов

Наступ на Харківську область

З початку травня у Харківській області спостерігається активізація російських військ. Окупанти розпочали наступні дії, зосередивши зусилля на захопленні прикордонного міста Вовчанськ та просуванні у бік Харкова.

Генштаб ЗСУ України повідомляє, що російська армія веде активні бої з метою потіснити українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Станиця та Липці.

За словами президента України Володимира Зеленського, цей наступ з боку РФ має виключно пропагандистський характер. Керівництво країни-агресора прагне продемонструвати Заходу, що Москва нібито зберігає контроль над ходом війни в Україні.

Зеленський підкреслив, що подібні дії окупантів спрямовані на те, щоб вплинути на лідерів західних країн та змусити їх піти на певні поступки.

Детальніше про те, що відбувається в Харківській області, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис Філатов Днипро Дрони
NEWS
ЗСУ на 60% контролюють Вовчанськ, проте штурми не припиняються, - ОВА
ЗСУ на 60% контролюють Вовчанськ, проте штурми не припиняються, - ОВА
DAILY
5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна 5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни