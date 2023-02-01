Дніпро передало чергову партію техніки бійцям на передовій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

За словами Філатова, місто і надалі робитиме все необхідне для підтримки українських захисників.

"Ми продовжуємо допомагати нашим Збройним силам. Сьогодні видали оборонцям те, що конче потрібно на фронті. Ще раз і ще раз я кажу: допомагайте нашим ЗСУ, славетній ТрО, нашим оборонцям, нашим захисникам", - сказав Філатов.

Захисникам на передову доправили 25 радіостанцій з комплектованням, майже десяток дронів та інше технічне устаткування.