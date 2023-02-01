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Дніпро передало чергову партію техніки бійцям на передовій

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Середа 01 лютого 2023 13:04
Дніпро передало чергову партію техніки бійцям на передовій Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Місто Дніпро передала чергову партію техніки бійцям на передовій. Усе найнеобхідніше купують за запитами оборонців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

За словами Філатова, місто і надалі робитиме все необхідне для підтримки українських захисників.

"Ми продовжуємо допомагати нашим Збройним силам. Сьогодні видали оборонцям те, що конче потрібно на фронті. Ще раз і ще раз я кажу: допомагайте нашим ЗСУ, славетній ТрО, нашим оборонцям, нашим захисникам", - сказав Філатов.

Захисникам на передову доправили 25 радіостанцій з комплектованням, майже десяток дронів та інше технічне устаткування.

Дніпро передало чергову партію техніки бійцям на передовій

Як повідомлялося, ЗСУ за добу ліквідували ще 920 окупантів та кілька десятків одиниць техніки ворога. Усього з початку повномасштабної війни російська армія втратила 128420 солдатів.

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