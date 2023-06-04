"Дніпро" мінімально переграв "Кривбас" і пробився до кваліфікації Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Україна, Прем'єр-ліга, 30-й тур

"Минай" – "Зоря" – 0:3

Голи: Русин, 8, 57, Батагов, 25

Нереалізований пенальті: Русин, 40 (З)

"Дніпро-1" – "Кривбас" – 1:0

Гол: Бланко, 73

Луганцям вдалося забити швидкий м'яч на Закарпатті. На 8-й хвилині Шахов класною передачею вивів Русина на ударну позицію, а той пішов у бік від воротаря і пробив у ближній кут. У середині ж тайму Батагов результативно зіграв на добиванні після кутового.

Перед перервою Русин міг зробити рахунок розгромним, але не переграв голкіпера з пенальті. Однак, нападник реабілітувався в другому таймі. Він увірвався до штрафного після комбінації Батагова з Булецою і холоднокровно переграв Кемкіна. Більше команди не забивали.

Натомість "спортклубівці" з командою Юрія Вернидуба розпочали інертно. Такі-сяки нагоди почали з'являтися вже в другій половині тайму. Ось дніпровець Довбик звільнився від опіки та пробив повз дальній кут. У відповідь криворіжець Капіч намагався закрутити м'яч під стійку, але сфера пройшла повз ворота.

Трохи активніше другу половину спробував розпочати "Дніпро-1". Утім, поступово гра вирівнялась, а основні події розгорталися між двома штрафними майданчиками. Тим несподіванішим став гол – Бланко на 73-й хвилині майстерно замкнув простріл Когута. Цей забитий м'яч став єдиним у зустрічі.

Отже, "Дніпро-1" та "Зоря" за підсумками сезону набрали по 67 очок. Володар путівки в кваліфікацію Ліги чемпіонів визначився за додатковими показниками. "Спортклубівці" переграли луганців в очних поєдинках (3:0, 1:2), тож зіграють у головному єврокубку.