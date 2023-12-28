Дніпро - лідер за обсягами закупівель для потреб оборони, - Філатов

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради, коментуючи отримання нагороди Prozorro awards.

"Той факт, що Дніпро є абсолютним лідером у підтримці обороноздатності держави серед місцевого самоврядування, визнано вже всіма. І не лише місцевого самоврядування. За цифрами у тому ж Prozorro ми обійшли як інші міста, так і величезні державні корпорації з багатомільярдними бюджетами", - прокоментував отримання відзнаки мер Дніпра Борис Філатов.

Він також подякував дніпрянам-платникам податків, завдяки яким місто може тримати такий високий темп підтримки військових.

Як відомо, Дніпро щотижня доправляє на передову великі партії устаткування вартістю в десятки мільйонів гривень. Це дрони різних моделей, пікапи, вантажівки, компʼютерну та іншу техніку, яку замовляють оборонці.