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Дніпро доправив військовим чергові безпілотники на ще 17 млн грн

П'ятниця 24 листопада 2023 15:13
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Дніпро доправив військовим чергові безпілотники на ще 17 млн грн Фото: Дніпро доправив військовим чергові безпілотники на ще 17 млн грн (dniprorada gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Дніпровська міськрада передала на фронт чергову партію безпілотників. Військовим передали понад 60 дронів з тепловізорами на 17 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міськради.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив: попри те, що держава забрала у міст військовий ПДФО, Дніпро і надалі продовжить забезпечувати військових усім необхідним.

"Продовжуємо допомагати нашим оборонцям. Як і щотижня - нині видали ще дронів на 17 млн грн. Це додатково до тих 1 700 безпілотників, що місто надало з дня початку повномасштабної війни", - сказав Філатов.

Дніпро доправив військовим чергові безпілотники на ще 17 млн грн

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