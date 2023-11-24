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Днепр доставил военным очередные беспилотники на еще 17 млн грн

Пятница 24 ноября 2023 15:13
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Днепр доставил военным очередные беспилотники на еще 17 млн грн Фото: Днепр доставил военным очередные беспилотники еще на 17 млн грн (dniprorada gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Днепровский горсовет передал на фронт очередную партию беспилотников. Военным передали более 60 дронов с тепловизорами на 17 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского горсовета.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил: несмотря на то, что государство забрало у городов военный НДФЛ, Днепр и дальше продолжит обеспечивать военных всем необходимым.

"Продолжаем помогать нашим защитникам. Как и еженедельно - ныне выдали еще дронов на 17 млн грн. Это дополнительно к тем 1 700 беспилотникам, которые город предоставил со дня начала полномасштабной войны", - сказал Филатов.

Днепр доставил военным очередные беспилотники на еще 17 млн грн

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