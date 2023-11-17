Дніпро доправив Силам оборони вже понад 100 FPV-дронів вітчизняного виробництва

"Це вже третя передача (безпосередньо FPV-дронів, - ред.). Разом із попередніми доправили вже 105 дронів. Кожен дрон може нести на собі вибухівку, здатну знищити якусь броньовану техніку - зокрема танк. Сподіваємося, що ці дрони будуть корисними у знищенні ворожої техніки та сили. І також у захисті наших хлопців - їхніх життів і здоров’я", - наголосив секретар міськради Дніпра Олександр Санжара.