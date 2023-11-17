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Днепр доставил Силам обороны уже более 100 FPV-дронов отечественного производства

Пятница 17 ноября 2023 10:50
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Днепр доставил Силам обороны уже более 100 FPV-дронов отечественного производства Фото: Днепр доставил Силам обороны уже более 100 FPV-дронов отечественного производства (пресс-служба горсовета)
Автор: Сергей Новиков

Днепр доставил на фронт очередную партию FPV-дронов отечественного производства. В настоящее время военные получили 45 таких БпЛА, всего город направил уже более 100 FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

"Это уже третья передача (непосредственно FPV-дронов, - ред.). Вместе с предыдущими доставили уже 105 дронов. Каждый дрон может нести на себе взрывчатку, способную уничтожить некую бронированную технику - в частности танк. Надеемся, что эти дроны будут полезны в уничтожении вражеской техники и силы. И также в защите наших ребят - их жизней и здоровья", - подчеркнул секретарь горсовета Днепра Александр Санжара.

Днепр доставил Силам обороны уже более 100 FPV-дронов отечественного производства

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