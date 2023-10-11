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Дніпро доправив на фронт велику партію техніки вартістю близько 27,5 млн грн

Фото: Дніпро доправив на фронт велику партію техніки вартістю близько 27,5 млн грн (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Дніпро продовжує забезпечувати українських оборонців необхідною технікою. Щотижня місто відправляє на фронт великі партії оснащення та приладів. Нині для військових - понад 60 квадрокоптерів різного типу, зокрема й ударних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міськради.

Також у нинішній партії доправили низку ручних тепловізорів та зенітних ліхтарів, більше ніж сотню комплектів рацій, декілька десятків планшетів, панелей відображення, акумулятори та зарядні станції.

Як відомо, Дніпро є лідером з допомоги Силам оборони.

"Кожен такий транш, кожна така допомога підвищують боєздатність наших підрозділів. Робить їх потужнішими, дозволяє їм мати "очі", швидше обмінюватися інформацією і швидше реагувати на всі виклики, що є на війні", - зазначив секретар міськради Дніпра Олександр Санжара.

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