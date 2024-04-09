"Дніпро-1" закрив тур УПЛ результативною нічиєю проти "Зорі"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 23-й тур

"Дніпро-1" – "Зоря" – 2:2

Голи: Сваток, 48, Гуцуляк, 52 – Кирюханцев, 55, Горбач, 62

До середини першого тайму суперники встигли обмінятися напівмоментами. Дніпровець Гуцуляк після розвороту низом відправив м'яч у руки Сапутіну. Натомість луганець Башіч після стінки з Волошином пробив під поперечину – Волинець витягнув.

Перед перервою стався другий розмін змарнованими нагодами. Вінгер "Дніпра-1" Гуцуляк підступним ударом із меж штрафного не зміг переграти голкіпера. У відповідь крайній "Зорі" Антюх хрестоматійно змістився в центр із флангу та пробив у руки Волинцю.

Після безгольової першої 45-хвилинки команди видали ударні п'ятнадцять з гаком хвилин на старті другої. Господарі поля покарали луганців двома забитими м'ячами. Спершу Сваток зіграв на добиванні після сейву Сапутіна, який парирував удар Адамюка після стандарту. А потім Гуцуляк замкнув ближню стійку з кутового.

"Зоря", однак, не знітилася і відразу взялася за камбек. На 55-й хвилині Кирюханцев отримав передачу від Бутка та перекинув м'яч через воротаря в дальній кут. Помилився в цій ситуації центрбек Сарапій.

Наступні два випади луганців нівелював Волинець. Він витягнув удар Горбача головою з кількох метрів, а згодом парирував постріл Чурка з-за меж штрафного майданчика. Та зі ще одним ударом Горбача не впорався і він – нападник головою у падінні замкнув навіс Антюха з лівого флангу.

Фінальні 15 ігрових хвилин командам довелося грати дві години. Матч двічі переривала повітряна тривога, тож темп поєдинку впав, а гра розбилася на мікроепізоди. Перемогу в такому протистоянні ніхто вирвати не зумів.