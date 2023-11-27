"Дніпро-1" закрив тур УПЛ лідером із розгромом "Чорноморця"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Дніпро-1" – "Чорноморець" – 5:2

Голи: Філіппов, 16, Адамюк, 49, Лєднєв, 59, Танчик, 90, Мірошніченко, 90+2 – Авагімян, 22, Кузик, 76

Вилучення: Авагімян, 26 (Ч, пряма червона картка)

Активний дебют зустрічі у виконанніх обох команд призвів до швидкого гола. На 16-й хвилині повели в рахунку "спортклубівці". Забили м'яч господарі в традиціях англійського футболу – Адамюк вкинув м'яч із ауту в район воротарського, де Філіппов розвернувся і пробив у дальній кут.

"Моряки", однак, незабаром прийшли до тями. Допоміг одеситам стандарт. Авагімян зі штрафного влучив у поперечину поблизу правої дев'ятки, м'яч відлетів у спину Волинця і опинився за лінією – 1:1.

Утім, усього за чотири хвилини настав ключовий момент поєдинку. А з героя в антигероя блискавично перетворився Авагімян. Хавбек "Чорноморця" збив Піхальонка на підступах до штрафного та побачив червону картку в руках Монзуль.

"Дніпро-1" намагався скористатися чисельною більшістю ще до перерви. Проте, скористатися перевагою підопічні Юрія Максимова зуміли на старті другої половини. На 49-й хвилині Адамюк змістився з правого флангу до центру, зіграв у стінку з Гуцуляком і поклав у дальній.

Далі команди обмінялися напівнагодами. Спершу той же Гуцуляк пробив головою у кіпера після навісу Піхальонка, а Кузик у відповідь з півкола штрафного не поцілив під стійку воріт Волинця. Зате на 59-й забили дніпровці – Піхальонок кинув Танчику в штрафний, той витягнув на себе воротаря і віддав Лєднєву на ворота.

Навіть після такого подвійного удару "моряки" не здалися. Двічі змарнував нагоду забити Ієде. Спершу нігерійський нападник пробив повз стійку після прострілу Штогрина, а потім головою завдав удару над воротами після передачі Бадібанги. Зате забив Кузик – із меж штрафного інсайд гостей пробив Волинця.

Відігратися "Чорноморцю", однак, не судилося. У фінальні хвилини "Дніпро-1" поховав усі надії одеситів на позитивний результат ще двома голами. Танчик обікрав Брагару в центрі поля, пройшов до карної зони "моряків" і оформив четвертий м'яч. Натомість Мірошніченко після перехоплення (знову помилка Брагару) діагольним ударом зняв павутину з дев'ятки – 5:2 у підсумку.