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"Дніпро-1" не втримав перемогу над "Поліссям" у битві лідерів УПЛ

Фото: "Спортклубівці" не повернулися на шлях перемог (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Житомирське "Полісся" розійшлося миром із "Дніпром-1" на старті 17-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Полісся" – "Дніпро-1" – 1:1

Голи: Тейлор, 62 – Філіппов, 49

 

У дебюті зустрічі команди обмінялися моментами. Філіппов із гострого кута не зміг переграти Бойка на добиванні. Натомість житомирянин Козак закрутив зі штрафного в дев'ятку, але Кінарейкін витягнув підступний удар суперника.

Згодом "поліський вовк" Макуана ледь не поцілив у дальній кут чи то ударом, чи то прострілом із флангу. На щастя "спортклубівців", голкіпер встиг зорієнтуватися та перевів м'яч на кутовий. Проте, розвитку цей епізод не мав. Поступово перебіг подій змістився в центр поля, де точилася силова боротьба.

Стало цікавіше на старті другої половини. Серія атак "Дніпра-1" таки увінчалася успіхом. Це Адамюк від лінії поля на правому фланзі прострілив уздовж воріт, а Філіппов у дотик замкнув ближню стійку – 0:1.

"Полісся" спробувало перехопити ініціативу. Проте, прийти до тями відразу не вдалося. Та на 62-й хвилині команда Юрія Калітвінцева несподівано зрівняла рахунок. Тейлор запресингував Сарапія у центрі поля, прокинув собі на хід і реалізував вихід віч-на-віч із Кінарейкіним.

"Дніпро-1" узявся до справи заново. Найбільше старався Гуцуляк. Ось він пробив у руки Бойку після передачі Піхальонка зі стандарту. Далі  разом із Мірошніченком створив момент для штатного виконавця стандартів, але Піхальонок не зумів підлаштуватися під удар.

Атакувальні ж потуги "Полісся" були блідішими. Зрештою, матч докотився до бойової нічиєї на користь конкурентів. Криворізький "Кривбас", який набрав 33 очки, у суботу зможе не тільки повернути лідерство в чемпіонаті, а й збільшити перевагу над "спортклубівцями" (34 пункти) та "поліськими вовками" (32).

До слова, напередодні "Динамо" вдома переграло "Металіст 1925" у перенесеному поєдинку УПЛ.

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