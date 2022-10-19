"Дніпро-1" вперше в сезоні УПЛ втратив очки після нічиєї з "Інгульцем"

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

"Дніпро-1" – "Інгулець" – 2:2

Голи: Адамюк, 45+1, Піхальонок, 68 – Смоляков, 55, 65

Із перших хвилин дніпровці взяли м'яч під свій контроль. Проте, до справді небезпечних моментів біля воріт "Інгульця" справа в першій половині тайму не дійшло. А на 23-й хвилині матч на півтори години перервала повітряна тривога.

Після вимушеної паузи першим нагадав про себе "Дніпро-1", коли Піхальонок наважився на дальній постріл (над воротами). Петровці відповіли випадом Нагієва, який увірвався до карної зони, але не переграв Юрчука в ближньому бою. А згодом хавбек гостей Клименко пробив у кіпера з меж штрафного.

Натомість "спортклубівці" оформили гол у роздягальню. На першій доданій арбітром хвилині допоміг стандарт – Амаш подав кутовий із лівого флангу, а Адамюк влучно замкнув дальню стійку.

Та "Інгулець" здаватися лідеру першості не збирався. Гості шокували суперника потужним стартом другого тайму. Спершу петровці зрівняли рахунок – Саків подав штрафний із лівого флангу на Смолякова, який головою спрямував м'яч у сітку. Далі більше.

Юрчук знову ліквідував небезпеку під час вривання Нагієва, але м'яч відскочив під удар Запорожцю – поперечина! А на 65-й хвилині Смоляков зумів оформити дубль. Це Клименко виконав навіс із правого флангу, а вінгер "Інгульця" влучно пробив з льоту.

Щоправда, "Дніпро-1" зумів швидко відновити рівновагу. За якихось три хвилини в обіймах партнерів опинився Піхальонок. Хавбек збірної України зіграв на підбиранні після відскоку від Ченбая і пострілом поміж ніг супернику влучив у лівий кут – 2:2!

Попри очікування про штурм воріт петровців, "спортклубівці" не зуміли організувати великої кількості моментів. Зі всіх спроб господарів варто виділити момент Амаша. Алжирець на 79-й хвилині класно пробив із лівого краю штрафного в ближній кут, але Кучер записав до активу сейв.

Отже, "Дніпро-1" вперше в сезоні втратив очки. Тепер в активі "спортклубівців" 19 пунктів і вже ввечері їх може наздогнати "Шахтар". Тим часом "Інгулець" – на 14-й сходинці, маючи 4 очки в активі.