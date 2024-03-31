UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Дніпро-1" на виїзді здолав "Колос" і залишився в топ-3 Прем'єр-ліги

Фото: "Хлібороби" зазнали домашньої поразки (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Ковалівський "Колос" поступився "Дніпру-1" в 22-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 22-й тур

"Колос" – "Дніпро-1" – 0:2

Голи: Піхальонок, 2, Гуцуляк, 64

 

"Спортклубівці" оформили по забитому м'ячу в кожному з таймів. Підопічним Юрія Максимова вдалося оформити швидкий гол. Уже на 2-й хвилині дніпровці розіграли класну комбінацію, на фініші якої Піхальонок класно пробив у верхній кут після передачі Філіппова.

Господарі поля прийшли до тями ближче до перерви. Найреальніший момент зрівняти рахунок змарнував Ільїн. Хавбек "хліборобів" поборовся з двома оборонцями та завдав удару в рамку воріт. Волинець зреагував на удар.

Зі стартом другої половини "Дніпро-1" знову перехопив ініціативу. Тиск "спортклубівців" приніс плоди на 64-й хвилині. Піхальонок передачею з глибини поля знайшов Гуцуляка, а той елегантно переграв голкіпера ковалівців і подвоїв перевагу гостей.

У фінальні півгодини команда Максимова цілком могла зробити рахунок розгромним. Зокрема, двічі в атакувальних випадах "Дніпра-1" спрацювала двоходівка Філіппов-Гуцуляк. Та в обох випадках на висоті опинився воротар "Колоса" Фесюна, тож цифри на табло більше не змінилися.

"Дніпро-1" набрав 42 очки і продовжив переслідувати "Шахтар" і "Кривбас" нагорі турнірної таблиці УПЛ (по 46 пунктів). Тим часом "Колос" залишився на 10-й сходинці (24 очки). У наступному хлопці Максимова 9 квітня зустрінуться з луганською "Зорею".

До слова, раніше "Динамо" розгромило "Ворсклу" в гостях у чотиригодинному поєдинку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат УкраїниДніпро-1УПЛ