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"Дніпро-1" розгромив "Львів" на виїзді та залишився серед лідерів Прем'єр-ліги

Автор: Антон Федорців

Розгромною перемогою завершився для СК "Дніпро-1" візит у гості до "Львова" в рамках 5-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 5-й тур

"Львів" – СК "Дніпро-1" – 0:3

Голи: Довбик, 39, Гуцуляк, 45, 79

Вилучення: Грисьо, 73 (Л, пряма червона картка)

Активніше матч розпочали господарі. На 10-й хвилині Нич перевірив пильність кіпера пострілом із гострого кута – Валеф впіймав м'яч у руки. А згодом Муравський наважився пробити з відскоку, та бразильський кіпер перевів м'яч на кутовий.

Натомість "спортклубівці" додали в активності перед перервою. Спершу Бланко змістився до центру та пробив над дев'яткою. А на 39-й хвилині аргентинець вивіреною передачею відшукав у карній зоні Довбика, який точно пробив із лівого краю штрафного майданчика.

А в роздягальню "Дніпро-1" оформив другий гол. Простріл Піхальонка під удар Гуцуляку скинув Довбик – постріл хавбека воротар господарів парирувати не зміг. Він же міг оформити дубль на старті другої половини, але запустив м'яч над воротами.

Згодом поєдинок довелося перервати на майже півгодини через повітряну тривогу. Після неї кардинальних змін на полі відбулося. "Львів" опинився у меншості після вилучення Грися, а дніпровці довели рахунок до розгромного.

На 79-й хвилині остаточні цифри на табло встановив Гуцуляк. "Спортклубівець" завершив контратаку "Дніпра-1" впевненим ударом із кута штрафного майданчика та вивів команду в тимчасові лідери Прем'єр-ліги.

До слова, полтавська "Ворскла" перемогою над "Інгульцем" оформила підйом із зони вильоту.

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