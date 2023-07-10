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"Дніпро-1" підписав зірку п'ятої команди УПЛ

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Ужгород, Понеділок 10 липня 2023 10:58
"Дніпро-1" підписав зірку п'ятої команди УПЛ Фото: Василь Кравець одягнув футболку віце-чемпіона України (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Срібний призер української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" оформив перехід оборонця Василя Кравця з полтавської "Ворскли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

25-річний оборонець став черговим новачком "спортклубівців". Тренерський штаб "Дніпра-1" готовий використовувати його на фланзі та в центрі оборони.

Кравець уклав із дніпровцями контракт на 3 роки. "Ворскла" отримала за виконавця орієнтовно 800 тисяч євро. У складі команди Віктора Скрипника оборонець відіграв лише сезон після повернення з Іспанії.

Вихованець львівських "Карпат" Кравець захищав кольори іспанських "Луго", "Леганеса" та хіхонського "Спортінга". Сезон 2020/21 провів у складі "Леха" з Познані на правах оренди. Статистика у "Ворсклі" – 25 матчів УПЛ, 3 м'ячі та 3 асисти.

Цього літа "Дніпро-1" суттєво оновив склад. Лави "спортклубівців" поповнили оборонці Мірошниченко та Горін, а також воротар Мисак. Окрім того, дніпровцям приписують інтерес до лідера "Олександрії" Третьякова.

До слова, напередодні згадали п'ять футбольних династій України в спеціальній підбірці.

Нагадаємо, раніше УПЛ оприлюднила календар матчів на прийдешній сезон.

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